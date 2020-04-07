Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Бюджет Екатеринбурга лишился крупных сумм из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, город потерял несколько миллиардов рублей. Это связано с теми трудностями, которые испытывают предприниматели.

«Это неизбежная связь: начинает проседать бизнес — проседает бюджет», — прокомментировал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринимателям Екатеринбурга окажут поддержку. В частности, будут остановлены все проверки, отложены платежи по муниципальному имуществу и земле.

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