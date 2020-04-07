Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Об этом 7 апреля сообщается на специализированном сайте Stopcov.ge.

По опубликованным данным, в стране зафиксировано 195 случаев инфицирования, из которых 39 пациентов вылечились, а двое погибли. В режиме карантина находятся 4735 человек, в стационаре — 383.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 6 апреля в Грузии количество заболевших COVID-19 выросло на 14, общее число случаев заражения достигло 188.

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