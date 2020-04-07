Басра, Ирак, , 09:18 — REGNUM Кризисный центр в университете иракской Басры создал лабораторные материалы для ускорения тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщат Kurdistan.ru.

Исследование проводились в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, по данным журналистов, при поддержке ВОЗ и правительства Ирака в Басре началось производство материалов, сдерживающих распространению инфекции.

Напомним, в результате распространения коронавирусной инфекции в Ираке скончались 64 человека, число заразившихся превысило 1 тыс. человек.

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