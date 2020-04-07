Черкесск, , 09:03 — REGNUM Состояние здоровья троих заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии хорошее, болезнь у них протекает бессимптомно, поэтому необходимости в их госпитализации не было. Об этом сообщил главный санитарный врач Карачаево-Черкесии Сергей Бескакотов.

По его словам, решение о госпитализации принимает врач, исходя из состояния больных. В данном случае необходимости лечения в стационарных условиях нет. Все заразившиеся Covid-19 подписали согласие лечиться дома. Их родные и находившиеся в контакте также под контролем медиков.

По данным минздрава, находящимся в режиме самоизоляции выданы необходимые медикаменты, инструкции для их применения, термометры и пульсоксиметры. Заболевшие обязаны ежедневно заполнять дневник здоровья. Среди показателей, которые в нем имеются, общее состояние здоровья, температура, уровень кислорода в крови и имеющиеся жалобы.

В течение дня врачи-инфекционисты несколько раз общаются с больными в режиме видеосвязи для контроля ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия до недавнего времени оставалась одним их субъектов РФ, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Лишь 5 апреля в республике получили подтверждение анализы троих граждан, вернувшихся из других регионов РФ с неблагополучной ситуацией по коронавиурсу.