Москва, , 09:03 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всех странах мира превысило 1,348 млн, сообщается 7 апреля на справочном сайте Worldometers.

Зарегистрировано 74 782 летальных случая, выздоровели — 286 тыс. человек. Первое место по числу выявленных случаев занимает США, где обнаружено 368 тыс. человек с коронавирусом, в Испании — 137 тыс., Италии — 133 тыс., Германии — 103 тыс., Франции — 98 тыс.

Россия занимает 20-е место по общему число пациентов и 11-е место число заболевших за последние сутки. По количеству смертей на первом месте Италия, где скончались 16,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в России выявлено 6343 случая заражения коронавирусом, 406 человек — выздоровели, 47 — умерли.

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