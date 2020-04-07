Якутск, , 09:06 — REGNUM Волонтёры в Якутии получили от ОНФ Москвы средства индивидуальной защиты в рамках акции «Мы вместе», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики.

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Защитные маски и антисептики будут отправлены в районы Якутии для волонтёров, которые помогают якутянам на самоизоляции, попавшим в группу риска из-за коронавируса.

«Из ОНФ волонтёрскому корпусу были переданы 4500 защитных масок и 500 флаконов антисептика», — рассказали волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в аптеках продают дорогие маски.