Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Прививку от пневмококка будут делать жителям Грузии, которым более 60 лет. Об этом 6 апреля рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в эфире телеканала «Рустави 2».

«В настоящее время у нас есть конкретное число и список людей, которых мы пытаемся вакцинировать. Постепенно мы охватим всех наших граждан старше 60 лет», — сказала Тикарадзе.

Она сообщила, что согласно проведенным исследованиям, в Грузии пожилые люди часто умирают от пневмонии. Решение об их вакцинации принято с учетом консультаций с медиками из стран Европы.

Стоит отметить, что пневмококки — это бактерии, которые часто становятся возбудителями менингита, среднего отита, синусита и пневмонии.