Пекин, , 08:57 — REGNUM Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в материковой части Китая. Об этом 7 апреля сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что это произошло впервые с января. При этом зафиксировано 32 новых случая заражения, которые являются завозными. Выздоровели 89 человек.

Всего за период эпидемии в стране было подтверждено 81 740 случаев заражения коронавирусом. Из них 77 167 человек выздоровели, 3331 скончался.

В настоящий момент ещё болеют 1242 человека, из которых 211 находятся в тяжёлом состоянии.