Амстердам, , 08:57 — REGNUM 6 апреля число голландских пациентов коронавирусом, находящихся в реанимации, увеличилось на 24 человек. Таким образом, в настоящее время в Нидерландах в реанимации находится 1.409 человек. 11 из 24 новых пациентов находятся в больницах на территории Нидерландов, 13 человек перевезены в Германию.

Председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс заявил, что пик госпитализаций в реанимации ожидается к концу текущего месяца. По его словам, число коронапациентов в реанимации к тому времени может составить 1.900 человек. Он призвал население страны продолжать соблюдать ограничительные меры, чтобы число пациентов не превысило порог в 1.900 человек.

В обычных условиях отделы реанимации в голландских больницах располагают в общей сложности 1.150 койками. К настоящему времени их число увеличено до 2.400 коек, из которых 500 предназначены для пациентов, не заражённых коронавирусом.