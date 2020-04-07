Париж, , 08:57 — REGNUM Архиепископ Парижа Мишель Опети проведет мессу в Страстную пятницу в соборе Нотр-Дам-де-Пари, передает BFM TV.

Несмотря на пандемию коронавируса во Франции, месса состоится 10 апреля в очень небольшом кругу.

По словам архиепископа, нынешний кризис не позволяет провести религиозную процессию, поэтому пришлось искать альтернативное решение, чтобы провести мессу «внутри собора».

«Мы собираемся провести медитацию вокруг великих текстов с помощью профессиональных актеров. Филипп Торретон, Жюдит Шемла … А потом будет музыка и Рено Капюсон сыграет», — пояснил епископ.

Напоминаем, что 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам произошел пожар. Собор сильно пострадал, но главные реликвии Нотр-Дама уцелели.

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