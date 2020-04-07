Москва, , 08:57 — REGNUM Русской православной церкви (РПЦ) доверяют более половины жителей России (53%), не доверяют 27% граждан, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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За последние годы отношение 66% опрошенных к РПЦ не изменилось. У 10% изменилось в лучшую сторону, у 15% — в худшую.

Патриарху Всея Руси Кириллу доверяют 39%, не доверяют — 31% респондентов. Показатели доверия — самые низкие с 2014 года — они снизились на 13 и 15 п. п. соответственною.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 марта 2020 года в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2020 году Великий пост соблюдают 9% жителей России, не соблюдают 90%.

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