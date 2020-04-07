Москва, 7 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Температура воздуха в Москве 7 апреля прогреется от 10° до 12°. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Ожидается переменная облачность, без осадков», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 5—10 м/с. Атмосферное давление повысится до 761 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уже в начале текущей недели в Ставропольском крае, на востоке Краснодарского края, в Ростовской области и в Поволжье могут вернуться холода.
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