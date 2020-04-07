Брянск, , 08:56 — REGNUM 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Брянской области за последние сутки. По данным регионального оперативного штаба на 8:00 7 апреля всего положительный анализ на COVID-19 выявлен у 56 граждан.

Среди новых подтвержденных случаев — у одного несовершеннолетнего. Шестеро пациентов вернулись из Таиланда, ОАЭ, Испании, Италии, Санкт-Петербурга. 49 новых случаев коронавируса подтверждено у прихожан местной общины Российской Церкви христиан веры евангельской и людей, контактировавших с ними.

Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Они госпитализированы в отдельный корпус Брянской областной больницы №1.

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