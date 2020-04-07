Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Медики в Казахстане выявили 670 случаев заражения коронавирусом, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В минздраве уточнили, что 7 апреля выявлено восемь случаев заражения, в том числе четыре — в Кызыл-Ординской области, три — в Атырауской области и еще один — в Нур-Султане.

Отметим, наибольшее число пациентов с коронавирусом выявлено в Нур-Султане — 222, в Алма-Ате — 119, Кызыл-Ординской области — 54 и Карагандинской области — 48.

Читайте также: В Казахстане коронавирус обнаружили у 120 медиков