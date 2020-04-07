Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM Количество подтверждённых заражений коронавирусом нового типа в Бурятии достигло 50 случаев. Семь заражений подтверждены за минувшие сутки, сообщает 7 апреля минздрав региона.

В минздраве уточнили, что речь идёт о «50 лабораторно подтверждённых в установленном порядке» случаях. По состоянию на утро 7 апреля, в стационаре оставались 48 человек с заболеванием COVID-19.

Среди них 11 детей, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Пять взрослых пациентов помещены в реанимацию. Скончался один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до 30 апреля продлён режим самоизоляции.

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