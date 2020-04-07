Амстердам, , 08:47 — REGNUM В течение 6 апреля число смертельных случаев от последствий коронавируса в Нидерландах выросло на 101 человек. Об этом в своём ежедневном брифинге сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды. Общее число смертных случаев от коронавируса в Нидерландах составляет теперь 1.867 человек.

Число госпитализированных пациентов увеличилось на 260 человек. В Национальном институте указывают, что данный показатель говорит о некотором выравнивании числа новых госпитализаций сравнительно с концом прошлой недели.

Количество новых выявленных заражений в течение 6 апреля выросло на 952 человек. В настоящий момент заражёными по всей стране числиться 18.803 человек. При этом следует отметить, что действительное число заражений выше, поскольку тестирование на возможное заражение проходит в ограниченных объёмах.

Впрочем, в ближайшее время количество ежедневных тестов должно увеличиться с 4.000 до 17.500. Дополнительные тесты в первую очередь предназначены для сотрудников и жильцов домов престарелых. Кроме того, участковые врачи могут предлагать тесты лицам, относящимся к группам риска. До сих пор на возможное заражение проверялись только сотрудники больниц и госпитализированные пациенты.

В связи с расширением программы тестирования Национальный институт здравоохранения и окружающей среды увеличил число своих тест-лабораторий с 15 до 41.