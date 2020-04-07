Анкара, , 08:51 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили еще 3148 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа журналистам Anadolu Ajansi.

По его словам, общее число инфицированных в стране достигло 30 тыс. 217 человек, число выздоровевших составило 1 тыс. 326 человек. Также было проведено 21 тыс. 400 тестов, и общее число проверенных составило 202 тыс. 845 человек.

«Ежедневные тесты вскоре достигнут отметки в 30 тыс. человек. Увеличение числа зараженных является достаточно незначительным в отношении к проведенному количеству тестов», — отметил министр здравоохранения Турции.

Напомним, на сегодняшний день число смертей от коронавирусной инфекции в мире превысило 74 тыс. человек, число заразившихся составило порядка 1 млн 348 тыс. человек.

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