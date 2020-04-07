Барнаул, 7 апреля 2020, 08:41 — REGNUM В Алтайском крае, несмотря не снежную зиму, рано потеплело. Поэтому предстоящей весной регион активно готовится и к паводку, и к пожароопасному сезону. Как следует из информации регионального ГУ МЧС РФ, в этом ему активно помогают группы Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион из Новосибирской области.

Работа Алтайских спасателей по отжигу травы
Работа Алтайских спасателей по отжигу травы
ГУ МЧС по Алтайскому краю
Алтайские спасатели работают на снегоочистке
Алтайские спасатели работают на снегоочистке
ГУ МЧС по Алтайскому краю

В частности, в Бийском районе спасатели ССЦ МЧС России провели профилактические отжиги сухой растительности на территории прилегающей к населенным пунктам Боровое, Малоугренево. Для недопущения подтоплений проведена очистка водоотводного канала в районе села Светлоозерское (очищено порядка 500 квадратных метров).

Алтай готовится к паводку
Алтай готовится к паводку
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Несмотря на то, что на сегодняшний день на водных объектах бассейна Верхней Оби гидрологическая обстановка стабильная, подтопления не зарегистрированы, в МЧС организован мониторинг уровня воды в районе села Мальцева Курья проведена разведка по руслу реки от села Ключи до села Усятское. На вооружении у группировки из 20 человек лодки, бульдозер, высокопроходимая техника. Помимо этого двадцать новосибирских спасателей работают в Третьяковском районе.

В ожидании паводка
В ожидании паводка
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зону возможного подтопления на Алтае могут попасть более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек.

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ГУ МЧС по Алтайскому краю

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