Барнаул, , 08:41 — REGNUM В Алтайском крае, несмотря не снежную зиму, рано потеплело. Поэтому предстоящей весной регион активно готовится и к паводку, и к пожароопасному сезону. Как следует из информации регионального ГУ МЧС РФ, в этом ему активно помогают группы Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион из Новосибирской области.

Работа Алтайских спасателей по отжигу травы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели работают на снегоочистке ГУ МЧС по Алтайскому краю

В частности, в Бийском районе спасатели ССЦ МЧС России провели профилактические отжиги сухой растительности на территории прилегающей к населенным пунктам Боровое, Малоугренево. Для недопущения подтоплений проведена очистка водоотводного канала в районе села Светлоозерское (очищено порядка 500 квадратных метров).

Алтай готовится к паводку ГУ МЧС по Алтайскому краю

Несмотря на то, что на сегодняшний день на водных объектах бассейна Верхней Оби гидрологическая обстановка стабильная, подтопления не зарегистрированы, в МЧС организован мониторинг уровня воды в районе села Мальцева Курья проведена разведка по руслу реки от села Ключи до села Усятское. На вооружении у группировки из 20 человек лодки, бульдозер, высокопроходимая техника. Помимо этого двадцать новосибирских спасателей работают в Третьяковском районе.

В ожидании паводка ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зону возможного подтопления на Алтае могут попасть более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек.

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