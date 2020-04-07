Тбилиси, , 08:43 — REGNUM Пессимистичный сценарий по количеству инфицированных коронавирусом в Грузии не ожидается, но в стране идет подготовка к тяжелому варианту. Об том 6 апреля заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, сообщает агентство Report.

«В случае самого тяжелого сценария мы подготовим 3700 коек, но Грузия не ожидает пессимистичного сценария», — цитируют журналисты чиновницу.

Она отметила, что, согласно прогнозу, в Грузии вместо пика роста заболеваемости будет поэтапный рост случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 6 апреля в Грузии, по официальным данным, было известно о 188 случаях заражения коронавирусной инфекцией. 39 человек из них выздоровели, двое скончались.

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