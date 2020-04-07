Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM 28 водохранилищ в восьми регионах Казахстана планируют построить для увеличения площади орошаемых земель. Об этом 7 апреля заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

Он напомнил, что президент республики поручил увеличить площадь орошаемых земель до 3 млн га. Для этого до 2030 года планируется построить 28 водохранилищ с общим объемом накопления воды 3,8 куб. метров.

Мирзагалиев добавил, что 12 водохранилищ планируется использовать для орошения и для снижения угрозы паводка в 70 населенных пунктах. Реализация проекта потребует создания 29 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Азиатский банк развития одобрил для Казахстана кредит в размере $250 млн на восстановление ирригационных сетей.

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