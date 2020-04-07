Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Свердловская область находится на режиме самоизоляции граждан уже больше недели. Первые дни население смиренно сидело по домам. Но в прошедшие выходные, 4 и 5 апреля, население массово вышло на улицы — гулять.

На детской площадке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Свердловчане с удовольствием самоизолировались в парках, скверах, на детских площадках. Молодёжь гоняла мяч. И чем ближе лето, тем сложнее будет удержать людей дома.

К тому же начинается сезон полевых работ, и дачники совсем не хотят остаться без традиционной картошки. В ряде регионов России власти уже разрешили людям ездить на свои дачные участки. Возможно, скоро такое добро получат и жители Свердловской области. Оно будет вполне логичным, ведь если живущие вместе члены одной семьи едут в своей машине, то коронавирус им не страшен. А от свежего чистого воздуха и от физической активности на своём дачном участке — одна сплошная польза.