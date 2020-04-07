Барнаул, , 08:25 — REGNUM В Алтайском крае, где выявлено уже 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продолжают уверять, что цены на продукты питания поднялись совсем незначительно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морковь на грядке Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Так, согласно данным, озвученным сегодня, 7 апреля, региональным оперативным штабом со ссылкой на управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по итогам мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций, в регионе произошёл небольшой рост цен по отдельным товарным группам. В частности, подорожание муки, лука, сахара, свинины и молока сгущенного составило от 0,1 до 0,7%, а моркови — 1,4%. Также сообщается о повышении потребительского спроса.

Но в социальных сетях граждане пишут о том, что цены на продукты поднялись гораздо выше заявленных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс поправки в законодательство о самоизодяции региона, резрешив, в частности, некоторым предприятиям продолжить свою деятельность.

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