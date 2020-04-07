Тбилиси, , 08:22 — REGNUM У 16 сотрудников Национального банка Грузии выявлен коронавирус. Заявление об этом было опубликовано 6 апреля на сайте кредитной организации.

«Как известно, на прошлой неделе у семи сотрудников Нацбанка подтвердился СОVID-19, и сразу были обследованы и протестированы все сотрудники, контактирующие с ними. На сегодняшний день количество инфицированных — 16», — сообщается в заявлении.

Также в обращении говорится, что все, кто контактировал с зараженными, изолированы.

Как сообщало ИА REGNUM, о семи зараженных коронавирусом сотрудниках Национальный банк сообщил 2 апреля. После этого в СМИ была опубликована информация, что они якобы имели дело с пересчетом денежных купюр. В Нацбанке это не прокомментировали.

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