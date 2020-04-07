Москва, , 08:14 — REGNUM Медицинский центр имени Драгиша Мишовича в Белграде начал приём пациентов с подозрением на коронавирус после проведённой в нём дезинфекции, сообщила 7 апреля пресс-служба Минобороны России.

Работу в медцентре проводят две бригады российских военных врачей. До этого они изучили организацию лечебного процесса, прошли ознакомление с оборудованием и спецификой работы сербских коллег.

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«Еще пять врачебно-сестринских бригад были направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац», — сообщили в оборонном ведомстве.

Еще одна бригада медиков создана в качестве резерва, чтобы иметь возможность для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки.

Ранее в Минобороны сообщали, что военные специалисты из России осуществили в Сербии дезинфекцию зданий и территории более 65 тыс. квадратных метров.

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