Кемерово, , 08:10 — REGNUM Кемерово, согласно индексу качества, является территорией с благоприятной городской средой. Столица Кузбасса получила 181 балл из 360. Остальные муниципалитеты значатся, как «города с неблагоприятной городской средой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.Новокузнецк набрал 167 баллов. Годом ранее у города было 176 баллов. Средний показатель по Кемеровской области за 2019 год составил 156 балов. Годом ранее — 153 балла.

Средний показатель за прошлый год преодолели десять городов из 20: помимо Кемерова и Новокузнецка, — Междуреченск, Осинники, Юрга, Таштагол, Мыски, Топки, Калтан и Салаир.

Напомним, что индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.