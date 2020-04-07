Москва, , 08:07 — REGNUM Увеличение числа молодых пациентов, у которых подтверждается заражение новым коронавирусом, связано с несоблюдением рекомендаций властей, заявила главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова 6 апреля в эфире передачи «Соловьев LIVE» в Youtube.

Так, по ее словам, молодые люди игнорируют правила самоизоляции. Это проявляется в выездах компаний на пикники за город — на природу. Малинникова отметила, что такая ситуация характерна не только для Москвы, но для остальных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Елена Малинникова заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает главным образом людей в возрасте из-за особенности клеток, которые способны принять вирус.

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