Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM У побережья Камчатки пытаются снять с судна моряка с подозрением на пневмонию. Оперативно доставить человека на землю не получается — из опасений, что у него коронавирус.

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Как выяснило ИА Кам 24, транспортный рефрижератор «Орион» стоит на рейде у села Тиличики. На борту моряк 50 лет с высокой температурой и подозрением на воспаление лёгких. Причала в Тиличиках нет. Капитан буксира, который мог бы подойти к судну и взять больного человека на борт, категорически отказался это делать, он боится, что у моряка COVID-19.

Капитана пришлось уговаривать очень долго. Медики объясняли ему, что «Орион» очень долго находился в открытом море, у него давно вышли все сроки карантина, моряк просто простудился. В итоге пришли к решению, что буксир возьмёт на борт врачей и, с соблюдением всех мер предосторожности, моряка всё-таки доставят на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке выявлено два случая заболевания коронавирусом.