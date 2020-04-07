Барнаул, , 08:03 — REGNUM В связи с необходимостью продлить карантинные мероприятия, связанные с мировой эпидемией коронавируса, в алтайский штаб всероссийской акции #МыВместе, организующий помощь пожилым и маломобильным гражданам, обращаются всё больше граждан. Как сообщает сегодня, 6 апреля, пресс-служба алтайского отделения ОНФ, по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 и через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» ежедневно поступает не менее 50 просьб на доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а всего принято уже 386 заявок.

Волонтёры помогают старикам, вынужденно оставшимся дома из-за эпидемии коронавируса Волонтёрский штаб Алтайского края

Алтайские волонтёры закупают продукты Волонтёрский штаб Алтайского края

Обращения поступают из Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, ЗАТО Сибирский, а также из 14 сельских районов Алтайского края.

Жительница Заринска Галина Александровна сравнила работу волонтеров с подвигом защитников Родины. Они помогли ей с покупкой лекарств:

«Ребята приехали мгновенно. Все привезли, а когда парень увидел, что у меня не вынесен мусор, сам предложил вынести. Спасибо волонтерам, ведь в такой сложной ситуации они заботятся о стариках, как на войне, делают все для победы над вирусом и спасения людей».

Алтайские волонтёры несут продукты пожилым и маломобильных гражданам Волонтёрский штаб Алтайского края

Как пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, очень часто помощь людям, особенно в сельских районах, по сигналу из штаба оказывают социальные работники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уже есть 12 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Накануне, 6 апреля, губернатор региона Виктор Томенко своими поправками в соответствующее законодательство ужесточил режим самоизоляции.

Волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках.

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