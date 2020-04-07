Пермь, , 07:55 — REGNUM В Пермском крае пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не пройден. Об этом заявила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова во время брифинга, сообщают СМИ.

Глава ведомства подчеркнула необходимость соблюдения жёсткого режима самоизоляции, который нужен для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса. «Чем меньше социальных контактов, тем больше вероятность, что инфекция пойдет на спад», — сказала Мелехова.

Эпидемиологи ожидают пикового выявления заболевших COVID-19 в середине апреля, сообщает портал business-class.su.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, на 6 апреля в Прикамье подтверждён 21 случай заболевания, в том числе два летальных случая, пять человек выздоровели.