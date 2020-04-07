Воронеж, , 07:54 — REGNUM Ряд предприятий и организаций Воронежской области возобновляет работу с 7 апреля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы правительства региона.

В числе предприятий, получивших разрешение на возобновление работы в период действия в регионе режима самоизоляции из-за коронавируса, — предприятия обрабатывающей промышленности с численностью работающих до 50 человек, ряд категорий застройщиков, предприятия, обеспечивающие строительство оборудованием и материалами, проектировщики и строители дорог, производители стройматериалов. Также разрешена работа предприятий, торгующих товарами дистанционно, а частным клиникам разрешили оказывать не только экстренную помощь, но и услуги по жизненным показаниям.

Для обеспечения мер безопасности на рабочих местах предприятий, возобновляющих работу, в регион доставлено 434 тысячи санитарно-гигиенических масок — предприятия их будут выкупать по заявкам.

«В настоящее время идет процедура заключения контрактов между поставщиком «Дельрус» и предприятиями региона. «Воронежфармация», в свою очередь, предоставила склад для хранения масок», — уточнили в пресс-службе.