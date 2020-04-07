Владивосток, , 08:10 — REGNUM Глава крупнейшей в России компании по продаже компьютерной и цифровой техники Дмитрий Алексеев подверг критике решение властей Приморья ввести пропускной режим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Своё мнение он изложил в социальных сетях, где рассказал, как ему представляется сложившаяся ситуация.

«Создание системы пропускного режима, которая бы полноценно функционировала и не ущемляла права граждан, сложное дорогое мероприятие. Тратить на это сейчас время и средства — кощунственно», — написал Алексеев.

Также он считает, что сама система выдачи и проверки пропусков формирует основание для расцвета произвола и коррупции. Кроме того, рушатся социальные связи, которые заменить ничем невозможно.

«Под угрозу попадают люди, которым требуется помощь: престарелые родители, инвалиды и другие категории граждан, которым требуется уход, а для этого приезд к ним родственников или иных помогающих знакомых», — написал он.

Также Дмитрий Алексеев опасается, что в дальнейшем нарастание ситуации может привести к нарушению прав и свобод каждого гражданина.

«Если в режиме «Повышенной Готовности» мы позволяем вводить пропуска на выход из квартиры, то что, в режиме Чрезвычайной Ситуации можно будет стрелять в любого без предупреждения?», — написал глава DNS в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, приморские законодатели ввели штрафы за нарушение карантинного режима.