Новосибирск, , 07:51 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким известного тележурналиста Розы Литвиненко.

Напомним, 6 апреля скончалась легенда новосибирского телевидения Роза Литвиненко. Ей было 83 года.

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«Это невосполнимая потеря для родных, близких, коллег Розы Александровны, для всех новосибирцев. Роза Литвиненко навсегда останется с нами — с теми, кто воспитывался на её программах, кто её любил: со зрителями, учениками, коллегами, — говорится в соболезновании. — Роза Александровна была и останется для нас эталоном профессионализма, мэтром кинематографии и журналистики, удивительно разносторонним и эрудированным человеком, обаятельной женщиной. Её уважали коллеги, любили зрители, в дома которых она приходила с экранов телевизоров много лет».