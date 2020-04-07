Санкт-Петербург,
7 апреля 2020, 07:47 — REGNUM Постановка на учет граждан, потерявших работу в Ленинградской области, переведена в дистанционный формат. Таких лиц зарегистрируют в качестве безработных и назначат им региональную доплату к федеральному пособию.
Как рассказали областные чиновники, весь комплект необходимых документов можно будет представить на биржу труда позднее, после окончания особых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«У нас есть возможность без личной явки зарегистрировать тех, кто сегодня остался без работы, и хочет ее найти с нашей помощью. Для этого работает наш интерактивный портал, мы принимаем документы по электронной почте, созваниваемся с нашими клиентами по телефону. При обращении к нам, мы признаем таких граждан безработными и одновременно назначаем региональную доплату. Для тех, кому будет назначен максимальный размер пособия по безработице (12 130 рублей) региональная доплата будет составлять 5 тысяч рублей в месяц. Остальным, у кого пособие меньше, эта доплата будет составлять 7 тысяч рублей в месяц».
Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.
Решение о дополнительных выплатах от 5 до 7 тысяч рублей из регионального бюджета распространяется на тех, кто остался без работы после 30 марта 2020 года.
Кроме того, с 7 апреля Служба занятости населения Ленинградской области открывает колл-центр. По телефону «горячей линии» Биржи труда 8 (800) 350-47-47 работодатели и граждане смогут получить ответы на вопросы о постановке на учет, выплатах, рекомендациях работодателям по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, разъяснения трудового законодательства.
Специалисты принимают звонки с 9 до 17 часов, а с 17 часов до 9 часов утра сообщение и контакты можно оставить на автоответчике.