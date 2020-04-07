Санкт-Петербург, , 07:47 — REGNUM Постановка на учет граждан, потерявших работу в Ленинградской области, переведена в дистанционный формат. Таких лиц зарегистрируют в качестве безработных и назначат им региональную доплату к федеральному пособию.

Как рассказали областные чиновники, весь комплект необходимых документов можно будет представить на биржу труда позднее, после окончания особых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова. «У нас есть возможность без личной явки зарегистрировать тех, кто сегодня остался без работы, и хочет ее найти с нашей помощью. Для этого работает наш интерактивный портал, мы принимаем документы по электронной почте, созваниваемся с нашими клиентами по телефону. При обращении к нам, мы признаем таких граждан безработными и одновременно назначаем региональную доплату. Для тех, кому будет назначен максимальный размер пособия по безработице (12 130 рублей) региональная доплата будет составлять 5 тысяч рублей в месяц. Остальным, у кого пособие меньше, эта доплата будет составлять 7 тысяч рублей в месяц».

Решение о дополнительных выплатах от 5 до 7 тысяч рублей из регионального бюджета распространяется на тех, кто остался без работы после 30 марта 2020 года.

Кроме того, с 7 апреля Служба занятости населения Ленинградской области открывает колл-центр. По телефону «горячей линии» Биржи труда 8 (800) 350-47-47 работодатели и граждане смогут получить ответы на вопросы о постановке на учет, выплатах, рекомендациях работодателям по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, разъяснения трудового законодательства.

Специалисты принимают звонки с 9 до 17 часов, а с 17 часов до 9 часов утра сообщение и контакты можно оставить на автоответчике.