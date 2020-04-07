Петропавловск-Камчатский, , 07:48 — REGNUM Экс-губернатор Владимир Илюхин попросил прощения у жителей Камчатки за то, что не всем смог помочь. Он также выразил надежду на то, что сможет ещё послужить региону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Илюхин записал видеообращение к жителям региона.

«Я хочу попросить прощения у Камчатки, у тех людей, кому не смог помочь. Так бывает. Но, знаете, я очень люблю Камчатку, это моя жизнь. Я люблю камчатцев. Я очень хочу, чтобы эта любовь никогда не угасла. Говорю искренне, совершенно от сердца», — сказал Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина. Врио губернатора региона назначен Владимир Солодов.