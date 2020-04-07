Якутск, , 07:42 — REGNUM АЛРОСА в общей сложности на борьбу с коронавирусом выделила Якутии 147 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алмазодобывающей компании.

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С начала марта средства поступают на обеспечение необходимыми лекарствами и медоборудованием в Мирнинский и Ленский районы республики.

Уже закуплены мини-лаборатории экспресс-диагностики для выявления коронавируса, а также наборы реагентов и тестов на 62 млн рублей. Районным и городским больницам Мирного, Ленска и посёлка Айхал в качестве благотворительной помощи направят 24,7 млн рублей для приобретения антибактериальных и противовирусных препаратов, растворов для ингаляций, гормонов, инфузионных растворов, медицинских изделий.

Ещё 21 млн рублей будет направлен на закупку для больниц аппаратов ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в аптеках продают «золотые» маски. Аптекари объясняют, что сильно подорожали оптовые поставки.