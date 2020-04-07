Новосибирск, , 07:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 10:00 (время местное) сегодня, 7 апреля, по-прежнему зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19.В детской больнице остаются 15 детей с подозрением на коронавирус. За сутки поступил один ребёнок с симптомами ОРВИ, его отец недавно вернулся из Санкт-Петербурга. Восемь детей были выписаны. Положительных результатов теста на COVID-19 у новосибирских детей нет. В инфекционную больницу также госпитализированы 40 взрослых пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе девять с подтверждённым диагнозом. Ещё двое уже прошли лечение и были выписаны.

Под наблюдением врачей находятся 4 200 человек, 5 495 человек уже сняты с медицинского наблюдения.