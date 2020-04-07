Челябинск, , 07:27 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области находится под контролем. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

При этом он отметил, что это не должно вводить людей в заблуждение. Дело в том, что могут выявиться невыявленные случаи заражения.

«Это значит, что необходимо продолжать соблюдение режима самоизоляции, требования медиков и властей», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждён 31 случай заражения. Четверо граждан уже выздоровели и выписались. Летальных исходов нет.