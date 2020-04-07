Лондон, , 07:25 — REGNUM Вандалы в Великобритании повредили по меньшей мере 20 вышек сотовой связи стандарта 5G из-за подозрения в том, что оборудование может способствовать распространению коронавируса, 6 апреля сообщает издание The Guardian.

Атаке подверглись станции в пригороде Ливерпуля и на востоке Англии. Кроме вышек этого стандарта пострадали сети 3G и 4G. Владельцы оборудования обратились к клиентам с разъяснением о том, что связь между 5G и пандемией коронавируса не имеет доказательств.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля жители города Абиджана в Кот-д'Ивуаре разгромили медицинский центр недостроенный медицинский центр по борьбе с COVID-19, мотивируя это близким расположением объекта к их жилищам.

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