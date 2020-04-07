Челябинск, , 07:22 — REGNUM В Челябинской области расширен список организаций, на которые не должен распространяться режим нерабочих дней. Список утвердил губернатор Алексей Текслер сообщает его пресс-служба.

Среди них предприятиями непрерывного цикла и жизнеобеспечения, транспортные и строительные организации, предприятия, занятые в сфере сельского хозяйства. Также в список включены химчистки, предприятия оптики, автомойки, автосервисы, стоматологии и организации, которые занимаются ремонтом бытовой техники.

Услуги такие предприятия должны оказывать по предварительной записи. Это позволит избегать скопления людей.