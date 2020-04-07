Абакан, , 07:22 — REGNUM В Хакасии за последние сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в республиканском правительстве.

Под медицинским наблюдением в регионе находится 891 человек, в том числе 17 — в больницах.

Всего по состоянию на 7 апреля в Хакасии проведено 1875 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции. В том числе коронавирусом заразилась местная врач-педиатр.

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