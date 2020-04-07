Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области официально подтверждён второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией, предварительно дали положительный результат исследования ещё у 13 человек. И «это, скорее всего, не последние цифры». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона напомнил, что 6 апреля федеральная лаборатория подтвердила один из первоначальных тестов.

«Заболевшая — жительница Новоспасского района, вернувшаяся с отдыха на Бали. После возвращения женщина, к счастью, имела немного контактов. В круге лиц группы риска всего девять человек», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что все контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

«Ещё у 16 человек из региона получены первые условно положительные тесты, 13 из них — жители Карсунского района», — также отметил губернатор, напомнив, что ранее был принят «ряд исчерпывающих усилий, чтобы локализовать проблему в этом районе».

В частности, речь идёт о строгом соблюдении режима самоизоляции, медицинском контроле за контактными лицами, проводится оперативное тестирование на наличие инфекции, также дезинфицируются больницы и места общего пользования, жители и медицинские работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

«Но мы понимаем, что это, скорее всего, не последние цифры. И число заболевших у нас в регионе, как и во всей России, будет расти, к сожалению», — полагает глава региона, напомнив, что 6 апреля в стране зарегистрировано рекордное количество инфицированных — 954.

Напомним, в регионах Поволжья на 6 апреля выявлено 45 новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе количество предварительно подтверждённых случаев коронавируса выросло за два дня с 15 до 17. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун.

Отметим, что первым пациентом стал 15-летний подросток из Димитровграда, который вернулся из Англии, побывав также в Москве и Самаре. Он прошёл лечение и был выписан 2 апреля.