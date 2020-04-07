Петропавловск-Камчатский, , 07:11 — REGNUM Стоимость защитных медицинских масок на Камчатке выросла в 10−15 раз, тем не менее их всё равно разбирают. Аптекари говорят, что подорожали оптовые поставки.

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Корреспондент ИА Кам 24 купил в одной из аптек Петропавловска-Камчатского упаковку разовых масок из пяти штук за 350 рублей.

При этом сотрудник аптеки сообщила, что маски не подорожали, а, напротив, подешевели, так как ещё несколько дней назад одна разовая маска стоила не меньше 100 рублей.

«Сейчас очень выросла цена на оптовые поставки, поэтому мы вынуждены продавать маски по таким ценам», — объяснили в аптеках.

Маски по 50 рублей за штуку, тоже разовые, остались ещё в Елизово. Но надолго ли их хватит, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ приняло решение об ограничении мест торговли масками. Теперь продавать их смогут только компании, имеющие фармацевтическую лицензию. Ответственной за снабжение регионов масками стала структура «Ростеха» — «Росхимзащита». Теперь только от этой организации зависит снабжение российских субъектов и масками, и марлей, и респираторами.

При этом в муниципалитетах в регионах Дальнего Востока администрации дают объявления о том, что маски «из ситчика» шьют швеи надомницы. Цена такого изделия — порядка 150 — 250 рублей. В Хабаровском крае маски шьют 48 ателье. За неделю они нашили 13 тыс. штук.