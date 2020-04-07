Лима, , 07:02 — REGNUM Власти Перу запретили жителям страны выходить из дома 9 и 10 апреля, на которые приходятся католические Чистый четверг и Страстная пятница, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Соответствующий указ подписал президент республики Мартин Вискарра.

Согласно указу, в эти дни будет действовать режим обязательной социальной изоляции, согласно которому жителям запрещено покидать свои дома. Ранее Вискарра разрешил перуанцам разных полов выходить на улицу в разные дни недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля жителям Перу разрешили выходить в улицу в разные дни недели в зависимости от пола. Мужчинам разрешили покидать свои жилища по понедельникам, средам и пятницам, а женщинам — по вторникам, четвергам и субботам. По воскресенье запрет на выход на улицу действует для перуанцев обоих полов.

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