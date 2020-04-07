Томск, , 07:01 — REGNUM По состоянию на утро 7 апреля в Томской области не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

В инфекционных отделениях Томска находится 21 человек, в том числе восемь пациентов — в детской больнице им. Сибирцева, 13 — в больнице №3.

У трёх пациентов горбольницы №3 анализы находятся на исследовании, у всех остальных коронавирусная инфекция не подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Томской области было зарегистрировано три случая COVID-19, в том числе один человек выздоровел.

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