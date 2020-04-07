Улан-Удэ, , 07:01 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Бурятии возросло до 50, 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 43 случаях инфицирования.

Пять пациентов с COVID-2019 находятся в реанимации. За состоянием еще 99 человек наблюдают врачи. Их анализы отправлены на исследования.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля в Бурятии скончался первый пациент с диагнозом COVID-2019.

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