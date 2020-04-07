Якутск, , 07:06 — REGNUM В Якутии посевные работы планируют начать в первых числах мая. В рамках подготовки к посевной кампании, ведётся договорная компания по поставке семян и удобрений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Весенне-полевые работы — под контролем минсельхоза Якутии.

Планируется к посеву 48,7 тыс. гектаров. Из них на зерновые культуры отведено 9,4 тыс. га, кормовые культуры — 30,2 тыс. га, из них однолетних культур — 16 тыс. га, многолетних — 10,1 тыс. га, картофеля 8,7 тыс. га, овощей открытого грунта 2,2 тыс. га.

Согласно севооборота полей хозяйствами Якутии будет обработано 8,3 тыс. гектаров чистых паров. По плану объём валового сбора зерна составит 11,3 тыс. тонн, картофеля — 77,2 тыс. тонн, овощей — 34,4 тыс. тонн.

«Есть основания полагать, что весенне-полевые работы в 2020 году будут проведены своевременно и в полном объёме», — считает замминистра сельского хозяйства Якутии Николай Афанасьев.

В 2020 году на финансирование весенне-полевых работ выделят 176 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители на юге России не могут продолжить посевную кампанию в режиме самоизоляции.