Благовещенск, , 07:08 — REGNUM В Приамурье к патрулированию улиц областного центра вместе с полицейскими привлечены дружинники и казаки, которые проводят профилактические беседы с пожилыми людьми о соблюдении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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Кроме того, совместные патрули проверяют, как предприниматели соблюдают требования временной приостановки деятельности развлекательных заведений, торговых точек, осуществляющих реализацию продукции, которая не входит в перечень первой необходимости.

«Совместно с медработниками и сотрудниками управления Роспотребнадзора по Амурской области сотрудники полиции продолжают проверку граждан, которые находятся на самоизоляции», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте режим самоизоляции контролируют студенты.