Кемерово, , 06:49 — REGNUM Священнослужители во главе с настоятелем Знаменского кафедрального собора Кемерова протоиереем Александром Гусаковым совершили воздушный крестный ход по границам Кузбасса с молитвами об эпидемиологическом благополучии. Об этом сообщается на сайте собора.

Высота полёта 1,5 тыс. метров, протяженность маршрута — 900 км.

«Пролетая над каждым городом, наблюдая его очертание сквозь стекло иллюминатора, священнослужители возносили свои горячие молитвы к Богу и Божией Матери, испрашивая их предстательства и защиты, — уточняет пресс-служба Знаменского кафедрального собора. — В конце каждой молитвы священники совершали кропление святой водой через открытый проём, наполняя воздушное пространство наших городов этой святыней».

Облёт был совершён утром 5 апреля 2020 года.