Бишкек, , 06:48 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Киргизии возросло до 228 человек, сообщил министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов 7 апреля в рамках пресс-конференции.

За последние 24 часа в Киргизии COVID-19 был выявлен у 12 человек. Все они — жители Ошской области.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился и обсудил с координатором системы ООН в республике Озоннией Ожиело эпидемиологическую ситуацию и помощь стране от организации в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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