Москва, , 06:45 — REGNUM Профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков вошли в число самых невостребованных в России в период самоизоляции граждан, введённой из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах рекрутинговых компаний Worki и HeadHunter.

По данным компаний, в марте произошло замедление темпов роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе. Больше всего это коснулось официантов — за последние три недели востребованность работников этой профессии снизилась в десять раз.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса до конца месяца. Сегодня в большинстве российских регионов введён режим самоизоляции или другие ограничения, особенно затрагивающие сферы обслуживания.

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